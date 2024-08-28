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Окупанти захопили Мемрик і Калинове, просунулися в інших населених пунктах - DeepState

Окупанти захопили Мемрик і Калинове, просунулися в інших населених пунктах - DeepState

Київ • УНН

 • 118798 перегляди

За DeepState, загарбники окупували Мемрик та Калинове, а також просунулися в Новогродівці, Костянтинівці та інших населених пунктах.

На передовій загарбники окупували Мемрик та Калинове, а також просунулися в Новогродівці, Костянтинівці, біля Михайлівки, Лісівки та Водяного. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.

Нагадаємо

За інформацією від Генштабу, минулої доби найгарячіша ситуація точилася на Покровському напрямку. Там відбулося 36 боїв у районах населених пунктів Суха Балка, Воздвиженка, Зелене Поле, Новоолександрівка, Миролюбівка, Новогродівка, Михайлівка та Селидове.

Генштаб: за добу 146 боїв на фронті, найбільше - на Покровському напрямку, операція у Курській області триває26.08.24, 11:02 • 22495 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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