Оккупанты захватили Мемрик и Калиново, продвинулись в других населенных пунктах - DeepState
Киев • УНН
По DeepState, захватчики оккупировали Мемрик и Калиново, а также продвинулись в Новогродовке, Константиновке и других населенных пунктах.
На передовой захватчики оккупировали Мемрик и Калиново, а также продвинулись в Новогродовке, Константиновке, возле Михайловки, Лесовки и Водяного. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.
Напомним
По информации от Генштаба, за прошедшие сутки самая горячая ситуация была на Покровском направлении. Там произошло 36 боев в районах населенных пунктов Сухая Балка, Воздвиженка, Зеленое Поле, Новоалександровка, Миролюбовка, Новогродовка, Михайловка и Селидово.
Генштаб: за добу 146 боїв на фронті, найбільше - на Покровському напрямку, операція у Курській області триває26 августа 2024, 08:02 • 21891 просмотр