Оккупанты захватили Мемрик и Калиново, продвинулись в других населенных пунктах - DeepState

На передовой захватчики оккупировали Мемрик и Калиново, а также продвинулись в Новогродовке, Константиновке, возле Михайловки, Лесовки и Водяного. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Напомним

По информации от Генштаба, за прошедшие сутки самая горячая ситуация была на Покровском направлении. Там произошло 36 боев в районах населенных пунктов Сухая Балка, Воздвиженка, Зеленое Поле, Новоалександровка, Миролюбовка, Новогродовка, Михайловка и Селидово.

Генштаб: за добу 146 боїв на фронті, найбільше - на Покровському напрямку, операція у Курській області триває