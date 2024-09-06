Окупанти шукають баржі, щоб замінити залізничні пороми - Спротив

Успішне ураження логістичних шляхів на ТОТ Кримського півострова ускладнює утримання там окупаційних військ. Армія рф шукає баржі, які б вони могли пристосувати для переправи залізничних ешелонів з паливом, передає УНН із посиланням на Центр національного спротиву.

За даними Центру, значного удару по логістиці росіян завдало знищення Збройними силами України залізничного порому "Конро Трейдер" 22 серпня у порту "Кавказ". Пропускні спроможності через залізничні пороми були зменшені втричі, від базового показника, а фактично зупинені, оскільки відсутні залізничні пороми, які б росіяни могли оперативно залучити на даному напрямку.

Раніше завдані руйнування залізничній частині кримського мосту унеможливили проходженню по ньому ешелонів з пальним. Для забезпечення контингенту окупантів у Криму Керченська поромна переправа була єдиною альтернативою.

"На даний час окупанти дійшли до того, що шукають баржі, які б вони могли пристосувати для переправи залізничних ешелонів з паливом. Хоча досі росіяни не знають яким чином прибрати рештки затопленого порому, щоб звільнити підхід до берега де б він міг прийняти залізничні цистерни", - зазначили у Центрі.

У зв’язку з цим, за даними Спротиву, противник активізує постачання пального через ТОТ Донецької, Запорізької та Херсонської областей строкатим залізничим маршрутом АВІЛО-УСПЄНКА–АМВРОСІЇВКА–ВОЛНОВАХА–ТОКМАК–МЕЛІТОПОЛЬ–ДЖАНКОЙ. Таким чином противник намагається збільшити перевезення дизельного пального та бензину залізницею по т.зв. "північному обходу Кримського півострова" вдвічі – до 160 вагонів на добу.

"Додатково окупанти поспішно будують колію за маршрутом ТАГАНРОГ-ІЛОВАЙСЬК та МАРІУПОЛЬ-ВОЛНОВАХА. Підпілля активно відстежує хід цього будівництва та надає інформацію Силам оборони щодо вразливих ділянок на маршруті, таких як мости та шляхопроводи. Також українське підпілля вже неодноразово знищувало релейні шафи та завдало пошкоджень на стрілочні переводи", - зазначено у повідомленні.

Після успішних атак ЗСУ окупанти посилили антидиверсійні заходи в Криму - Центр нацспротиву