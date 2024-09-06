Оккупанты ищут баржи, чтобы заменить железнодорожные паромы - Сопротивление

Успешное поражение логистических путей на ВОТ Крымского полуострова затрудняет содержание там оккупационных войск. Армия рф ищет баржи, которые они могли бы приспособить для переправы железнодорожных эшелонов с топливом, передает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.

По данным Центра, значительный удар по логистике россиян нанесло уничтожение Вооруженными силами Украины железнодорожного парома «Конро Трейдер» 22 августа в порту «Кавказ». Пропускные способности через железнодорожные паромы были уменьшены втрое, от базового показателя, а фактически остановлены, поскольку отсутствуют железнодорожные паромы, которые бы россияне могли оперативно привлечь на данном направлении.

Ранее нанесенные разрушения железнодорожной части крымского моста сделали невозможным прохождение по нему эшелонов с горючим. Для обеспечения контингента оккупантов в Крыму Керченская паромная переправа была единственной альтернативой.

«В настоящее время оккупанты дошли до того, что ищут баржи, которые они могли бы приспособить для переправы железнодорожных эшелонов с топливом. Хотя до сих пор россияне не знают каким образом убрать остатки затопленного парома, чтобы освободить подход к берегу, где бы он мог принять железнодорожные цистерны», - отметили в Центре.

В связи с этим, по данным Сопротивления, противник активизирует поставки топлива через ВОТ Донецкой, Запорожской и Херсонской областей по пестрому железнодорожному маршруту АВИЛО-УСПЕНКА-АМВРОСЕЕВКА-ВОЛНОВАХА-ТОКМАК-МЕЛИТОПОЛЬ-ДЖАНКОЙ. Таким образом противник пытается увеличить перевозки дизельного топлива и бензина по железной дороге по т.н. «северному обходу Крымского полуострова» вдвое - до 160 вагонов в сутки.

«Дополнительно оккупанты поспешно строят пути по маршруту ТАГАНРОГ-ИЛОВАЙСК и МАРИУПОЛЬ-ВОЛНОВАХА. Подполье активно отслеживает ход этого строительства и предоставляет информацию Силам обороны относительно уязвимых участков на маршруте, таких как мосты и путепроводы. Также украинское подполье уже неоднократно уничтожало релейные шкафы и нанесло повреждения на стрелочные переводы», - говорится в сообщении.

Після успішних атак ЗСУ окупанти посилили антидиверсійні заходи в Криму - Центр нацспротиву