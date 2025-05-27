Окупанти на Донеччині поступово “сповзають” на схід від Покровського напрямку до Торецького - ОСУВ “Хортиця”
Київ • УНН
Війська рф поступово переміщуються на схід від Покровського напрямку до Торецького. Найбільш гарячими точками залишаються Покровський та Новопавлівський напрямки.
Війська рф поступово "сповзають" на схід від Покровського напрямку до Торецького. Найгарячішими напрямками залишаються Покровський та Новопавлівський. Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону, передає УНН.
Росіяни справді "сповзають" на схід в напрямку Торецького напрямку, але, за нашими підрахунками, це ще Покровський, принаймні це на схід від міста Покровськ. Це на півдороги до Костянтинівки...
За його словами, найгарячішими напрямками залишаються Покровський та Новопавлівський, а також ворожа активність зберігається на Лиманському, Краматорському та Торецькому напрямках.
Також він розповів, що втрати окупантів у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" становлять в середньому 800 осіб на добу, залежно від дня та інтенсивності атак.
На жаль, їх стало трішки менше, ніж було, бо раніше - під 1 тис. Якщо брати по танках, то десь в середньому - три-чотири. Якщо брати по БМП та іншій техніці, то десь близько 10 на добу, хоча залежить від конкретного напрямку та конкретної інтенсивності. Справа в тому, що зараз росіяни почали більш активно застосовувати мотоцикли, які зазвичай не враховуються, тому там, скажімо так, втрати по техніці. Вони зараз не стільки репрезентативні, як були раніше
Нагадаємо
Близько третини від 87 боїв на фронті з початку поточної доби сталося на Покровському напрямку.