Оккупанты в Донецкой области постепенно “сползают” к востоку от Покровского направления до Торецкого - ОСГВ “Хортица”
Киев • УНН
Войска рф постепенно перемещаются к востоку от Покровского направления до Торецкого. Самыми горячими точками остаются Покровское и Новопавловское направления.
Войска рф постепенно "сползают" на восток от Покровского направления до Торецкого. Самыми горячими направлениями остаются Покровское и Новопавловское. Об этом заявил спикер ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона, передает УНН.
Россияне действительно "сползают" на восток в направлении Торецкого направления, но, по нашим подсчетам, это еще Покровское, по крайней мере это к востоку от города Покровск. Это на полпути до Константиновки...
По его словам, самыми горячими направлениями остаются Покровское и Новопавловское, а также вражеская активность сохраняется на Лиманском, Краматорском и Торецком направлениях.
Также он рассказал, что потери оккупантов в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" составляют в среднем 800 человек в сутки, в зависимости от дня и интенсивности атак.
К сожалению, их стало немного меньше, чем было, потому что раньше - под 1 тыс. Если брать по танкам, то где-то в среднем - три-четыре. Если брать по БМП и другой технике, то где-то около 10 в сутки, хотя зависит от конкретного направления и конкретной интенсивности. Дело в том, что сейчас россияне начали более активно применять мотоциклы, которые обычно не учитываются, поэтому там, скажем так, потери по технике. Они сейчас не столько репрезентативны, как были раньше
Напомним
Около трети от 87 боев на фронте с начала текущих суток произошло на Покровском направлении.