Оккупанты в Донецкой области постепенно “сползают” к востоку от Покровского направления до Торецкого - ОСГВ “Хортица”

Войска рф постепенно "сползают" на восток от Покровского направления до Торецкого. Самыми горячими направлениями остаются Покровское и Новопавловское. Об этом заявил спикер ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона, передает УНН.

Россияне действительно "сползают" на восток в направлении Торецкого направления, но, по нашим подсчетам, это еще Покровское, по крайней мере это к востоку от города Покровск. Это на полпути до Константиновки...

По его словам, самыми горячими направлениями остаются Покровское и Новопавловское, а также вражеская активность сохраняется на Лиманском, Краматорском и Торецком направлениях.

Также он рассказал, что потери оккупантов в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" составляют в среднем 800 человек в сутки, в зависимости от дня и интенсивности атак.

К сожалению, их стало немного меньше, чем было, потому что раньше - под 1 тыс. Если брать по танкам, то где-то в среднем - три-четыре. Если брать по БМП и другой технике, то где-то около 10 в сутки, хотя зависит от конкретного направления и конкретной интенсивности. Дело в том, что сейчас россияне начали более активно применять мотоциклы, которые обычно не учитываются, поэтому там, скажем так, потери по технике. Они сейчас не столько репрезентативны, как были раньше