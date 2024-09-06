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Окупанти 330 разів обстріляли 11 населених пунктів Запорізької області

Окупанти 330 разів обстріляли 11 населених пунктів Запорізької області

Київ • УНН

 • 32349 перегляди

За добу російські війська завдали 330 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Атаки включали авіаудари, обстріли з БпЛА, РСЗВ та артилерії, пошкоджено інфраструктуру.

Впродовж доби окупанти 330 разів били по 11 населених пунктах Запорізької області. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

Війська рф здійснили 2 авіаудари по Білогір’ю.

  • 186 БпЛА різної модифікації атакували Біляївку, Гуляйполе, Новодарівку, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоданилівку.
  • 3 обстріли РСЗВ накрили Гуляйполе, Малу Токмачку та Роботине.  
  • 139 артобстрілів завдано по території Степногірська, Гуляйполя, Преображенки, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Новоданилівки та Новодарівки.

Надійшло 21 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Удар рф по Запоріжжю: лікарі розповіли про стан постраждалої 12-річної дівчинки03.09.24, 15:38 • 26761 перегляд

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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