Оккупанты 330 раз обстреляли 11 населенных пунктов Запорожской области
Киев • УНН
За сутки российские войска нанесли 330 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области. Атаки включали авиаудары, обстрелы из БпЛА, РСЗО и артиллерии, повреждена инфраструктура.
В течение суток оккупанты 330 раз били по 11 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
Войска рф совершили 2 авиаудара по Белогорью.
- 186 БпЛА различной модификации атаковали Беляевку, Гуляйполе, Новодаровку, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоданиловку.
- 3 обстрела РСЗО накрыли Гуляйполе, Малую Токмачку и Роботино.
- 139 артобстрелов нанесено по территории Степногорска, Гуляйполя, Преображенки, Новоандреевки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки, Новоданиловки и Новодаровки.
Поступило 21 сообщение о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.
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