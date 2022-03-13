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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 60502 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 126621 перегляди

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1 квітня, 10:07 • 185006 перегляди

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Окупанти зривають евакуацію мирного населення на Луганщині

Окупанти зривають евакуацію мирного населення на Луганщині

Київ • УНН

 • 79877 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. Російські війська ведуть обстріли населених пунктів у Луганській області, з яких сьогодні мала відбутися евакуація мирного населення. Про це УНН повідомляє за інформацією наданою головою Луганської ОДА (ОВА) Сергієм Гадаєм.

«Автобуси не можуть виїхати, через обстріли! Російські звірі не хочуть аби українці були в безпеці!», - повідомив Гайдай.

Деталі

Масовані обстріли Кремінної, Рубіжного, Сєвєродонецька, гучно в Попасній та Гірському.

Керівник ОДА закликав усіх перебувати в укритті та слідкувати за інформацією.

Нагадаємо

На 13 березня була запланована евакуація 14-ма зеленими коридорами.

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