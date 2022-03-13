Окупанти зривають евакуацію мирного населення на Луганщині
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Російські війська ведуть обстріли населених пунктів у Луганській області, з яких сьогодні мала відбутися евакуація мирного населення. Про це УНН повідомляє за інформацією наданою головою Луганської ОДА (ОВА) Сергієм Гадаєм.
«Автобуси не можуть виїхати, через обстріли! Російські звірі не хочуть аби українці були в безпеці!», - повідомив Гайдай.
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Масовані обстріли Кремінної, Рубіжного, Сєвєродонецька, гучно в Попасній та Гірському.
Керівник ОДА закликав усіх перебувати в укритті та слідкувати за інформацією.
Нагадаємо
На 13 березня була запланована евакуація 14-ма зеленими коридорами.