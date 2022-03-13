Віце-прем’єрка Верещук назвала основні гуманітарні коридори на сьогодні

ukru
НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
Ексклюзив
07:07 • 6066 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 18744 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 68040 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 131800 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 157045 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 206662 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 198733 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 186317 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 157590 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 118996 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3.8 м/с
93 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ закінчиться через годину
Популярнi новини

Сенатори США погрожують 500% митами для країн-покупців російської нафти, газу та урану - The Hill

1 квітня, 22:21 • 56396 перегляди

NYT: путін продовжує тиснути - з Трампом і на полі бою

1 квітня, 23:00 • 58882 перегляди

Атака дронів на Харків: кількість поранених зросла до восьми

1 квітня, 23:29 • 52157 перегляди

росія використовує "розпливчастість" умов припинення вогню для ударів по українській енергетиці - ISW

1 квітня, 23:49 • 55322 перегляди

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

2 квітня, 01:22 • 52888 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 267 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 14619 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 211907 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 336426 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 593911 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 60284 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 100849 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 127850 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 150343 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 163461 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Віце-прем’єрка Верещук назвала основні гуманітарні коридори на сьогодні

Віце-прем’єрка Верещук назвала основні гуманітарні коридори на сьогодні

Київ • УНН

 • 73704 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. Віце-прем’єр-міністр України Ірина Верещук анонсувала сьогоднішні гуманітарні коридори, повідомляє УНН.

Маршрути гуманітарних коридорів:

Бородянка–Житомир: Бородянка – Пісківка – Малин – Радомишль – Житомир. Автобуси для евакуації будуть направлені з смт Пісківка.

Село Світильня–Бровари: Світильня – Плоске – Гоголів – Красилівка – Квітневе – Бровари.

Село Перемога–Київ: Перемога – Лук'янівка – Лукаші – Корніївка – Недра – Садове – Березань – Бориспіль – Київ. Автобуси для евакуації людей будуть направлені з Києва.

Село Велика Димерка–Бровари: Велика Димерка (початок біля селищної ради, вул. Бобрицька, 1) – рух по вулиці Броварська, поворот на Польову, вихід на села: Зоря – Гоголів – Красилівка – місто Бровари (залізничний вокзал). Автобуси для евакуації людей будуть відправлені з Броварів.

Кремінна–Лиман. Рубіжне–Слов'янськ: Рубіжне – Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Бахмут – Слов'янськ. Попасна–Слов'янськ: Попасна – Бахмут – Слов'янськ.

Село Гірське–Слов'янськ: Гірське – Лисичанськ – Бахмут – Слов'янськ.

Щастя–Слов'янськ: Щастя – Новоайдар – Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Слов'янськ.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоВійна
Bitcoin
$84,126.10
Золото
$3,146.40
Tesla
$268.93
Brent
$74.33
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.75
Ethereum
$1,854.07