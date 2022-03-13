Віце-прем’єрка Верещук назвала основні гуманітарні коридори на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Віце-прем’єр-міністр України Ірина Верещук анонсувала сьогоднішні гуманітарні коридори, повідомляє УНН.
Маршрути гуманітарних коридорів:
Бородянка–Житомир: Бородянка – Пісківка – Малин – Радомишль – Житомир. Автобуси для евакуації будуть направлені з смт Пісківка.
Село Світильня–Бровари: Світильня – Плоске – Гоголів – Красилівка – Квітневе – Бровари.
Село Перемога–Київ: Перемога – Лук'янівка – Лукаші – Корніївка – Недра – Садове – Березань – Бориспіль – Київ. Автобуси для евакуації людей будуть направлені з Києва.
Село Велика Димерка–Бровари: Велика Димерка (початок біля селищної ради, вул. Бобрицька, 1) – рух по вулиці Броварська, поворот на Польову, вихід на села: Зоря – Гоголів – Красилівка – місто Бровари (залізничний вокзал). Автобуси для евакуації людей будуть відправлені з Броварів.
Кремінна–Лиман. Рубіжне–Слов'янськ: Рубіжне – Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Бахмут – Слов'янськ. Попасна–Слов'янськ: Попасна – Бахмут – Слов'янськ.
Село Гірське–Слов'янськ: Гірське – Лисичанськ – Бахмут – Слов'янськ.
Щастя–Слов'янськ: Щастя – Новоайдар – Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Слов'янськ.