Вице-премьер Верещук назвала основные гуманитарные коридоры на сегодня

Маршруты гуманитарных коридоров:

Бородянка-Житомир: Бородянка - Песковка - Малин - Радомышль - Житомир. Автобусы для эвакуации будут направлены из пгт Песковка.

Село Светильня-Бровары: Светильня-Плоское-Гоголев-Красиловка-Апрельское-Бровары.

Село Перемога-Киев: Перемога - Лукьяновка - Лукаши - Корнеевка - Недра - Садовое-Березань-Борисполь-Киев. Автобусы для эвакуации людей будут направлены из Киева.

Село Великая Дымерка-Бровары: Большая Дымерка (начало возле поселкового совета, вул. Бобрицька, 1) - движение по улице Пивоварская, поворот на Полевую, выход на села: Заря - Гоголев - Красиловка - город Бровары (железнодорожный вокзал). Автобусы для эвакуации людей будут отправлены из Броваров.

Кременная-Лиман. Рубежное-Славянск: Рубежное - Северодонецк - Лисичанск - Бахмут - Славянск. Попасная-Славянск: Попасная-Бахмут-Славянск.

Село Горное-Славянск: Горное - Лисичанск - Бахмут - Славянск.

Счастье-Славянск: Счастье - Новоайдар - Северодонецк - Лисичанск - Славянск.