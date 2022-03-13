Вице-премьер Верещук назвала основные гуманитарные коридоры на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук анонсировала сегодняшние гуманитарные коридоры, сообщает УНН.
Маршруты гуманитарных коридоров:
Бородянка-Житомир: Бородянка - Песковка - Малин - Радомышль - Житомир. Автобусы для эвакуации будут направлены из пгт Песковка.
Село Светильня-Бровары: Светильня-Плоское-Гоголев-Красиловка-Апрельское-Бровары.
Село Перемога-Киев: Перемога - Лукьяновка - Лукаши - Корнеевка - Недра - Садовое-Березань-Борисполь-Киев. Автобусы для эвакуации людей будут направлены из Киева.
Село Великая Дымерка-Бровары: Большая Дымерка (начало возле поселкового совета, вул. Бобрицька, 1) - движение по улице Пивоварская, поворот на Полевую, выход на села: Заря - Гоголев - Красиловка - город Бровары (железнодорожный вокзал). Автобусы для эвакуации людей будут отправлены из Броваров.
Кременная-Лиман. Рубежное-Славянск: Рубежное - Северодонецк - Лисичанск - Бахмут - Славянск. Попасная-Славянск: Попасная-Бахмут-Славянск.
Село Горное-Славянск: Горное - Лисичанск - Бахмут - Славянск.
Счастье-Славянск: Счастье - Новоайдар - Северодонецк - Лисичанск - Славянск.