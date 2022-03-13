Оккупанты срывают эвакуацию мирного населения на Луганщине

"Автобусы не могут выехать, из-за обстрелов! Российские звери не хотят, чтобы украинцы были в безопасности!", - сообщил Гайдай.

Детали

Массированные обстрелы Кременной, Рубежного, Северодонецка, взрывы в Попасной и Горном.

Руководитель ОГА призвал всех находиться в укрытии и следить за информацией.

Напомним

На 13 марта была запланирована эвакуация 14-ю зелеными коридорами.