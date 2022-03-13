Оккупанты срывают эвакуацию мирного населения на Луганщине
Киев • УНН
Киев. 13 марта. УНН. Российские войска ведут обстрелы населенных пунктов в Луганской области, из которых сегодня должна была состояться эвакуация мирного населения. Об этом УНН сообщает по информации предоставленной председателем Луганской ОГА (ОВА) Сергеем Гадаем.
"Автобусы не могут выехать, из-за обстрелов! Российские звери не хотят, чтобы украинцы были в безопасности!", - сообщил Гайдай.
Детали
Массированные обстрелы Кременной, Рубежного, Северодонецка, взрывы в Попасной и Горном.
Руководитель ОГА призвал всех находиться в укрытии и следить за информацией.
Напомним
На 13 марта была запланирована эвакуация 14-ю зелеными коридорами.