Окупанти зосередили зусилля на розповсюдженні дезінформації - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Російські окупанти зосередили зусилля на розповсюдженні дезінформації та пропаганди по всіх наявних інформканалах. Зокрема, про прийняття керівництвом української держави умов РФ, заклики до припинення вогню та складання зброї українськими військовими. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Цитата
“Загарбники зосередили зусилля на розповсюдженні дезінформації та пропаганди по всіх наявних інформканалах”, - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що за допомогою кіберпідрозділів та федеральних ЗМІ ворог активно поширює дезінформацію щодо діяльності вищого воєнно-політичного керівництва України, створює та розповсюджує фейки про прийняття керівництвом нашої держави умов РФ, заклики до припинення вогню та складання зброї українськими військовими.
"Закликаємо довіряти тільки перевіреним джерелам та зберігати спокій", - зазначається в повідомленні.
Доповнення
Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко повідомляв, що фейки Росії про українські лабораторії можуть свідчити про підготовку хімічної атаки з боку окупантів.