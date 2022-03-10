Оккупанты сосредоточили усилия на распространении дезинформации - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Российские оккупанты сосредоточили усилия на распространении дезинформации и пропаганды по всем имеющимся информканалам. В частности, о принятии руководством украинского государства условий РФ, призывы к прекращению огня и сдаче оружия украинскими военными. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
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“Захватчики сосредоточили усилия на распространении дезинформации и пропаганды по всем имеющимся информканалам”, - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что с помощью киберподразделений и федеральных СМИ враг активно распространяет дезинформацию о деятельности высшего военно-политического руководства Украины, создает и распространяет фейки о принятии руководством нашего государства условий РФ, призывы к прекращению огня и сдаче оружия украинскими военными.
"Призываем доверять только проверенным источникам и сохранять спокойствие", - отмечается в сообщении.
Дополнение
Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко сообщал, что фейки России об украинских лабораториях могут свидетельствовать о подготовке химической атаки со стороны оккупантов.