Окупанти знищили залізничний міст у Василівці на Запоріжжі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Російські окупанти знищили залізничний міст у Василівці, відрізавши сполучення з півднем. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух у Telegram, передає УНН.
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“Залізничного сполучення з півднем більше немає. Від обстрілів окупантів було зруйновано міст у Василівці”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
24 лютого о 5.00 Збройні Сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об'єкти Збройних сил України, а також аеродроми в Борисполі, Озерному, Кульбакіном, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.
Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України.
На всій території України ввели воєнний стан.