Оккупанты уничтожили железнодорожный мост в Васильевке на Запорожье

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“Железнодорожного сообщения с югом больше нет. От обстрелов оккупантов был разрушен мост в Васильевке”, — говорится в сообщении.

Напомним

24 февраля в 5.00 Вооруженные Силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.

В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины.

На всей территории Украины ввели военное положение.