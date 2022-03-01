Оккупанты уничтожили железнодорожный мост в Васильевке на Запорожье
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Российские оккупанты уничтожили железнодорожный мост в Васильевке, отрезав сообщение с югом. Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram, передает УНН.
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“Железнодорожного сообщения с югом больше нет. От обстрелов оккупантов был разрушен мост в Васильевке”, — говорится в сообщении.
Напомним
24 февраля в 5.00 Вооруженные Силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.
В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины.
На всей территории Украины ввели военное положение.