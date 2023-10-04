Окупанти запустили кілька груп ударних БпЛА з окупованого Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. У Повітряних силах повідомили про запуск ворожих дронів з окупованого Криму, передає УНН.
Цитата
"Зафіксовано запуск ворогом кількох груп ударних БпЛА з району полігону Чауда (Крим) у напрямку південних областей.
Можливе поширення тривог за напрямом руху ударних БпЛА. У разі оголошення повітряної тривоги – прямуйте в укриття!" - йдеться у повідомленні.
Додамо
Раніше Повітряні сили повідомили, що в Сумській області працює ППО по ворожому безпілотнику.