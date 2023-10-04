Оккупанты запустили несколько групп ударных БпЛА из оккупированного Крыма.

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Киев • УНН

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КИЕВ. 4 октября. УНН. В Воздушных силах сообщили о запуске вражеских дронов из оккупированного Крыма, передает УНН.

Цитата

"Зафиксирован запуск врагом нескольких групп данных БпЛА из района полигона Чауда (Крым) в направлении южных областей.

Возможно распространение тревог по направлению движения ударных БпЛА. В случае объявления воздушной тревоги – направляйтесь в укрытие!"- говорится в сообщении.

Добавим

Ранее воздушные силы сообщили, что в Сумской области работает по по вражескому беспилотнику.

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