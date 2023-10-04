Оккупанты запустили несколько групп ударных БпЛА из оккупированного Крыма.
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. В Воздушных силах сообщили о запуске вражеских дронов из оккупированного Крыма, передает УНН.
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"Зафиксирован запуск врагом нескольких групп данных БпЛА из района полигона Чауда (Крым) в направлении южных областей.
Возможно распространение тревог по направлению движения ударных БпЛА. В случае объявления воздушной тревоги – направляйтесь в укрытие!"- говорится в сообщении.
Добавим
Ранее воздушные силы сообщили, что в Сумской области работает по по вражескому беспилотнику.