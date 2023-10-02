Окупанти за тиждень завдали 43 ракетних та 500 авіаційних ударів по Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Російські окупанти впродовж минулого тижня завдали 43 ракетних та 500 авіаційних ударів по Україні. Також здійснили 392 обстріли з РСЗВ по позиціях українських військ та населених пунктах. Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Павло Ковальчук в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
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«Впродовж минулого тижня противник завдав 43 ракетних та 500 авіаційних ударів, здійснив 392 обстріли з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах», - сказав Ковальчук.
Він зазначив, що противник продовжує зосереджувати основні зусилля Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Мелітопольському напрямках, де тривають важкі бої.
«Минулого тижня відбулося 212 бойових зіткнень. Ворог веде штурмові дії одразу на кількох напрямках, намагається витіснити наші війська із займаних позицій, але отримує гідну відсіч», - розповів Ковальчук.
Окрім того, він зазначив, що своєю чергою Сили оборони теж ведуть наступальні дії та мають певні успіхи.
«Російські окупаційні війська чинять потужний опір водночас несуть значні втрати в особовому складі, озброєнні та техніці», - сказав Ковальчук.
Доповнення
Упродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження окупантів.