Оккупанты за неделю нанесли 43 ракетных и 500 авиационных ударов по Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Российские оккупанты в течение прошлой недели нанесли 43 ракетных и 500 авиационных ударов по Украине. Также совершили 392 обстрела из РСЗО по позициям украинских войск и населенных пунктах. Об этом сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Павел Ковальчук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
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«В течение прошлой недели противник нанес 43 ракетных и 500 авиационных ударов, совершил 392 обстрела из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам», - сказал Ковальчук.
Он отметил, что противник продолжает сосредотачивать основные усилия Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Мелитопольском направлениях, где продолжаются тяжелые бои.
«На прошлой неделе произошло 212 боевых столкновений. Враг ведет штурмовые действия сразу на нескольких направлениях, пытается вытеснить наши войска с занимаемых позиций, но получает достойный отпор», - рассказал Ковальчук.
Кроме того, он отметил, что в свою очередь Силы обороны тоже ведут наступательные действия и имеют определенные успехи.
«Российские оккупационные войска оказывают мощное сопротивление и одновременно несут значительные потери в личном составе, вооружении и технике», - сказал Ковальчук.
Дополнение
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения оккупантов.