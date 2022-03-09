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Окупанти за добу тричі обстріляли Сєверодонецьк: 10 загиблих, 9 поранених

Окупанти за добу тричі обстріляли Сєверодонецьк: 10 загиблих, 9 поранених

Київ • УНН

 • 333312 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. За минулу добу окупанти три рази обстріляли місто Сєвєродонецьк у Луганській області. Внаслідок обстрілів загинуло десять осіб, ще дев’ять отримали поранення. Про це повідомляє голова Луганської ОДА Сергій Гайдай, пише УНН.

Цитата

"Російська армія продовжує розстрілювати житлові квартали наших міст. Лише Сєвєродонецьк за 24 години зазнав трьох масованих обстрілів – двічі приблизно о 04:00 – вчора та сьогодні – та вчора о 12:50", – поінформував начальник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, якого цитують в Луганській ОДА.

"За добу по області ми маємо 63 пошкоджених або повністю зруйнованих будинки. Людей охоплює страх, на що і розраховують росіяни, які намагаються нас зламати. Зламати на фронті вони не в змозі, тому зриваються на звичайних громадянах та їх домівках. Знайдені тіла десятьох загиблих, поранення отримали дев’ятеро осіб. Одну жінку росіяни вбили у Міжнародний жіночий день на вулиці 8 березня в Сєвєродонецьку", - йдеться в повідомленні Гайдая.

Деталі

Сьогодні, 9 березня, зранку росіяни вели обстріл житлового кварталу між шосе Будівельників та вул. Курчатова – зафіксовані потрапляння в квартири на перших трьох поверхах будинку по шосе Будівельників, 11-б, та у станцію технічного обслуговування. Також постраждав житловий будинок у Метьолкіному.

За учора російська армія відкрила вогонь по житлових будинках та спорудах у Сєвєродонецьку за адресами: вул. Курчатова, 17 а (дитячий садок № 42), вул. Б. Ліщини, магазин "Стройка" та АЗС "Паралель", пр. Центральний, 40 (два постраждалих), пр. Центральний, 49 (два постраждалих), перехрестя пр. Космонавтів та пр. Гвардійський (знайдено загиблого), вул. Гагаріна, 106 (потрапляння поряд з авто медичної служби, знайдено двох загиблих), вул. 8 Березня, 18, (біля будинку знайдено загиблу жінку), пр. Хіміків, 20 (знайдено загиблого), вул. Донецька, 46 а (постраждалий), вул. Донецька, 28 а (три постраждалих), пр. Хіміків, 34 (знайдено загиблого), вул. Менделєєва, 43 (знайдено загиблого), пр. Гвардійський, 63 а (знайдено загиблого).

Ще двох загиблих внаслідок обстрілів знайдені в Рубіжному (вул. Менделєєва, 27). Обстріляні також ЗОШ № 4 у Лисичанську, будинки у Рубіжному (пр. Московський, 1) та Кремінній (вул. Центральна 148, та вул. Партизанська, 36).

Доповнення

Раніше повідомлялося, що Рубіжне, Кремінна, Попасна на Луганщині найбільше постраждали від обстрілів російських окупантів 7 березня. У Сєвєродонецьку російський снаряд пробив дах у дитячому садочку.

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