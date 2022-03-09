Окупанти за добу тричі обстріляли Сєверодонецьк: 10 загиблих, 9 поранених
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. За минулу добу окупанти три рази обстріляли місто Сєвєродонецьк у Луганській області. Внаслідок обстрілів загинуло десять осіб, ще дев’ять отримали поранення. Про це повідомляє голова Луганської ОДА Сергій Гайдай, пише УНН.
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"Російська армія продовжує розстрілювати житлові квартали наших міст. Лише Сєвєродонецьк за 24 години зазнав трьох масованих обстрілів – двічі приблизно о 04:00 – вчора та сьогодні – та вчора о 12:50", – поінформував начальник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, якого цитують в Луганській ОДА.
"За добу по області ми маємо 63 пошкоджених або повністю зруйнованих будинки. Людей охоплює страх, на що і розраховують росіяни, які намагаються нас зламати. Зламати на фронті вони не в змозі, тому зриваються на звичайних громадянах та їх домівках. Знайдені тіла десятьох загиблих, поранення отримали дев’ятеро осіб. Одну жінку росіяни вбили у Міжнародний жіночий день на вулиці 8 березня в Сєвєродонецьку", - йдеться в повідомленні Гайдая.
Деталі
Сьогодні, 9 березня, зранку росіяни вели обстріл житлового кварталу між шосе Будівельників та вул. Курчатова – зафіксовані потрапляння в квартири на перших трьох поверхах будинку по шосе Будівельників, 11-б, та у станцію технічного обслуговування. Також постраждав житловий будинок у Метьолкіному.
За учора російська армія відкрила вогонь по житлових будинках та спорудах у Сєвєродонецьку за адресами: вул. Курчатова, 17 а (дитячий садок № 42), вул. Б. Ліщини, магазин "Стройка" та АЗС "Паралель", пр. Центральний, 40 (два постраждалих), пр. Центральний, 49 (два постраждалих), перехрестя пр. Космонавтів та пр. Гвардійський (знайдено загиблого), вул. Гагаріна, 106 (потрапляння поряд з авто медичної служби, знайдено двох загиблих), вул. 8 Березня, 18, (біля будинку знайдено загиблу жінку), пр. Хіміків, 20 (знайдено загиблого), вул. Донецька, 46 а (постраждалий), вул. Донецька, 28 а (три постраждалих), пр. Хіміків, 34 (знайдено загиблого), вул. Менделєєва, 43 (знайдено загиблого), пр. Гвардійський, 63 а (знайдено загиблого).
Ще двох загиблих внаслідок обстрілів знайдені в Рубіжному (вул. Менделєєва, 27). Обстріляні також ЗОШ № 4 у Лисичанську, будинки у Рубіжному (пр. Московський, 1) та Кремінній (вул. Центральна 148, та вул. Партизанська, 36).
Доповнення
Раніше повідомлялося, що Рубіжне, Кремінна, Попасна на Луганщині найбільше постраждали від обстрілів російських окупантів 7 березня. У Сєвєродонецьку російський снаряд пробив дах у дитячому садочку.