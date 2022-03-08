Ситуація на Луганщині: російський снаряд влучив у дитсадок, у Рубіжному є загиблі та поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Рубіжне, Кремінна, Попасна найбільше постраждали від учорашніх обстрілів російських окупантів. В Сєвєродонецьку російський снаряд пробив дах у дитячому садочку. Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай, пише УНН.
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"Ніч пройшла на Луганщині більш-менш тихо, проте вчорашній вечір і сьогоднішній ранок повертають нас знову в реалії війни. Сьогодні знову стаємо до роботи щодо оперативного відновлення комунікацій у населених пунктах", - написав Гайдай.
Деталі
Гайдай повідомив, що з Лисичанська сьогодні не буде евакуаційного потягу, тому що пошкоджено колію. Планують запустити два потяги з Лимана: орієнтовно о 12:30 і о 17 годині.
"На фото вчорашнє "весняне" Рубіжне, завдяки оркам, маємо загиблих та поранених, у Сєвєродонецьку росіяни обстріляли ще один дитячий садок. Рубіжне, Кремінна, Попасна – найбільш постраждалі від учорашніх обстрілів російською армією міста", - повідомив Гайдай.
За його словами, вчора приблизно о 22:40 через ворожі обстріли загорілася квартира на четвертому поверсі будинку по проспекту Московському, 3, в Рубіжному. Працівники ДСНС зупинили поширення полум’я, врятували мешканців, проте одна жінка загинула ще під час обстрілу.
"Осколкових поранень зазнали жінка, яка знаходилась за вищевказаною адресою, та два чоловіки, що проживають по вул. Визволителів, 77 а. Ще одна жінка отримала осколкове поранення в Кремінній – пров. Дитячий, 6", - написав Гайдай.
Гайдай зазначив, що пошкоджено житлові будинки в Кремінній та Попасній.
"О 23:30 внаслідок ворожого вогню пошкоджена будівля Попаснянського обласного психоневрологічного інтернату, а дві години тому російським снарядом пробитий дах у дитячому садочку № 42 в Сєвєродонецьку по вул. Курчатова, 17 а", - розповів Гайдай.
Доповнення
7 березня Гайдай повідомляв, що на Луганщині вночі росіяни з артилерії обстріляли Попасну та Комишуваху – ДСНС рятує постраждалих. А в результаті ворожих обстрілів в Рубіжному загинула одна людина, чотирьох поранено.