Ситуация в Луганской области: российский снаряд попал в детсад, в Рубежном есть погибшие и раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Рубежное, Кременная, Попасная больше всего пострадали от вчерашних обстрелов российских оккупантов. В Северодонецке российский снаряд пробил крышу в детском саду. Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай, пишет УНН.
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"Ночь прошла в Луганской области более-менее тихо, но вчерашний вечер и сегодняшнее утро возвращают нас снова в реалии войны. Сегодня снова становимся к работе по оперативному восстановлению коммуникаций в населенных пунктах", - написал Гайдай.
Детали
Гайдай сообщил, что из Лисичанска сегодня не будет эвакуационного поезда, потому что повреждены рельсы. Планируют запустить два поезда из Лимана: ориентировочно в 12:30 и в 17 часов.
"На фото вчерашнее "весеннее" Рубежное, благодаря оркам, погибшим и раненым, в Северодонецке русские обстреляли еще один детский сад. Рубежное, Кременная, Попасная - наиболее пострадавшие от вчерашних обстрелов российской армией города", - сообщил Гайдай.
По его словам, вчера примерно в 22:40 через вражеские обстрелы загорелась квартира на четвертом этаже дома по проспекту Московскому, 3 в Рубежном. Работники ГСЧС остановили распространение пламени, спасли жителей, однако одна женщина погибла еще во время обстрела.
"Осколочные ранения получили женщина, которая находилась по вышеуказанному адресу, и два мужчины, проживающие по ул. Освободителей, 77 а. Еще одна женщина получила осколочное ранение в Кременной - проул. Детский, 6", - написал Гайдай.
Гайдай отметил, что повреждены жилые дома в Кременной и Попасной.
"В 23:30 в результате вражеского огня повреждено здание Попаснянского областного психоневрологического интерната, а два часа назад российским снарядом была пробита крыша в детском саду № 42 в Северодонецке по ул. Курчатова, 17 а", - рассказал Гайдай.
Дополнение
7 марта Гайдай сообщал, что в Луганской области ночью россияне из артиллерии обстреляли Попасную и Камышеваху - ГСЧС спасает пострадавших. А в результате вражеских обстрелов в Рубежном погиб один человек, четверо ранены.