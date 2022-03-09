Оккупанты за сутки трижды обстреляли Северодонецк: 10 погибших, 9 раненых
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. За минувшие сутки оккупанты три раза обстреляли город Северодонецк в Луганской области. В результате обстрелов погибли десять человек, еще девять получили ранения. Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай, пишет УНН.
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"Российская армия продолжает расстреливать жилые кварталы наших городов. Лишь по Северодонецку за 24 часа было три массированных обстрела - дважды примерно в 04:00 - вчера и сегодня - и вчера в 12:50", - проинформировал начальник областной военной администрации Сергей Гайдай, которого цитируют в Луганской ОГА.
"За сутки по области мы имеем 63 поврежденных или полностью разрушенных дома. Людей охватывает страх, на что и рассчитывают россияне, пытающиеся нас сломать. Сломать на фронте они не в состоянии, поэтому срываются на обычных гражданах и их домах. Найдены тела десяти погибших, ранения получили девять человек. Одну женщину россияне убили в Международный женский день на улице 8 марта в Северодонецке", - говорится в сообщении Гайдая.
Детали
Сегодня, 9 марта, утром россияне вели обстрел жилого квартала между шоссе Строителей и ул. Курчатова - зафиксированы попадания в квартиры на первых трех этажах дома по шоссе Строителей, 11-б, и в станцию технического обслуживания. Также пострадал жилой дом в Метелкино.
За вчера российская армия открыла огонь по жилым домам и сооружениям в Северодонецке по адресам: вул. Курчатова, 17 а (детский сад № 42), вул. Б. Лищины, магазин "Стройка" и АЗС "Параллель", пр. Центральный, 40 (два пострадавших), пр. Центральный, 49 (два пострадавших), перекресток пр. Космонавтов - пр. Гвардейский (найден погибший), ул. Гагарина, 106 (рядом с авто медицинской службы, найдены двое погибших), ул. 8 Марта, 18, (возле дома найдена погибшая женщина), пр. Химиков, 20 (найден погибший), ул. Донецкая, 46 а (пострадавший), ул. Донецкая, 28 а (три пострадавших), пр. Химиков, 34 (найден погибший), ул. Менделеева, 43 (найден погибший), пр. Гвардейский, 63 а (найден погибший).
Еще двое погибших в результате обстрелов найдены в Рубежном (ул. Менделеева, 27). Обстреляны также СОШ № 4 в Лисичанске, дома в Рубежном (пр. Московский, 1) и Кременной (ул. Центральная 148, и ул. Партизанская, 36).
Дополнение
Ранее сообщалось, что Рубежное, Кременная, Попасная в Луганской области больше всего пострадали от обстрелов российских оккупантов 7 марта. В Северодонецке российский снаряд пробил крышу в детском саду.