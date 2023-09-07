Окупанти вночі обстріляли Дніпропетровщину з важкої артилерії

Цитата

«Вночі агресор вдарив по Нікополю. Спрямував на місто важку артилерію. Зробив з десяток пострілів. Наслідки атаки з'ясовуються. Загиблих та постраждалих немає», - написав Лисак у Telegram.

За його словами, в інших районах Дніпропетровщини минулося без ворожих атак.

Доповнення

6 вересня російські військові обстріляли з артилерії та атакували ударним дроном Мирівську громаду та Нікополь на Дніпропетровщині.