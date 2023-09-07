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Окупанти вночі обстріляли Дніпропетровщину з важкої артилерії

Окупанти вночі обстріляли Дніпропетровщину з важкої артилерії

Київ • УНН

 • 359347 перегляди

КИЇВ. 7 вересня. УНН. Російські окупанти вночі обстріляли з важкої артилерії Нікополь у Дніпропетровській області. Про це повідомив у четвер голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.

Цитата

«Вночі агресор вдарив по Нікополю. Спрямував на місто важку артилерію. Зробив з десяток пострілів. Наслідки атаки з'ясовуються. Загиблих та постраждалих немає», - написав Лисак у Telegram.

За його словами, в інших районах Дніпропетровщини минулося без ворожих атак.

Доповнення

6 вересня російські військові обстріляли з артилерії та атакували ударним дроном Мирівську громаду та Нікополь на Дніпропетровщині.

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