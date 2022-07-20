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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
17:04 • 31675 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

12:21 • 81211 перегляди

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Окупанти випустили дві ракети по Одеській області: одну збило ППО

Окупанти випустили дві ракети по Одеській області: одну збило ППО

Київ • УНН

 • 146148 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. Оперативне командування "Південь" повідомило, що окупанти вночі випустили по Одеській області дві ракети, одну збили сили ППО. Про це інформує УНН.

Деталі

По Одеській області вночі завдала ракетного удару із застосуванням літаків Су-35.

Як зазначили в командування, одна з ракет, імовірно Х-59, знищена силами протиповітряної оборони, друга влучила в покинуту складську будівлю. Пожежу оперативно ліквідовано рятувальниками. Людських втрат немає.

Нагадаємо

Російська армія завдала ракетного удару по Одеській області. Внаслідок цього загорілося сміття та старий склад.

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