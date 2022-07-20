Окупанти випустили дві ракети по Одеській області: одну збило ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Оперативне командування "Південь" повідомило, що окупанти вночі випустили по Одеській області дві ракети, одну збили сили ППО. Про це інформує УНН.
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По Одеській області вночі завдала ракетного удару із застосуванням літаків Су-35.
Як зазначили в командування, одна з ракет, імовірно Х-59, знищена силами протиповітряної оборони, друга влучила в покинуту складську будівлю. Пожежу оперативно ліквідовано рятувальниками. Людських втрат немає.
Нагадаємо
Російська армія завдала ракетного удару по Одеській області. Внаслідок цього загорілося сміття та старий склад.