Окупанти випустили дві ракети по Одеській області: одну збило ППО

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По Одеській області вночі завдала ракетного удару із застосуванням літаків Су-35.

Як зазначили в командування, одна з ракет, імовірно Х-59, знищена силами протиповітряної оборони, друга влучила в покинуту складську будівлю. Пожежу оперативно ліквідовано рятувальниками. Людських втрат немає.

Нагадаємо

Російська армія завдала ракетного удару по Одеській області. Внаслідок цього загорілося сміття та старий склад.