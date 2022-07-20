Оккупанты выпустили две ракеты по Одесской области: одну сбило ПВО
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Оперативное командование "Юг" сообщило, что оккупанты ночью выпустили по Одесской области две ракеты, одну сбили силы ПВО. Об этом информирует УНН.
Детали
По Одесской области ночью нанесла ракетный удар с применением самолетов Су-35.
Как отметили в командовании, одна из ракет, предположительно Х-59, уничтожена силами противовоздушной обороны, вторая попала в заброшенное складское здание. Пожар оперативно ликвидирован спасателями. Человеческих утрат нет.
Напомним
Российская армия нанесла ракетный удар по Одесской области. В результате загорелся мусор и старый склад.