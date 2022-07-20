Оккупанты выпустили две ракеты по Одесской области: одну сбило ПВО

Детали

По Одесской области ночью нанесла ракетный удар с применением самолетов Су-35.

Как отметили в командовании, одна из ракет, предположительно Х-59, уничтожена силами противовоздушной обороны, вторая попала в заброшенное складское здание. Пожар оперативно ликвидирован спасателями. Человеческих утрат нет.

Напомним

Российская армия нанесла ракетный удар по Одесской области. В результате загорелся мусор и старый склад.