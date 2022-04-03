Окупанти відпустили з полону міського голову Берислава
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Міського голову міста Берислав Херсонської області Олександра Шаповалова російські окупанти відпустили з полону. Про це він повідомив особисто Суспільному, інформує УНН.
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"Відпустили вчора увечері, зараз знаходжусь вдома. Все нормально", - сказав Шаповалов.
Нагадаємо
19 березня російські окупанти взяли в полон міського голову Берислава Олександра Шаповалова та ще одного місцевого активіста.
Точне місцеперебування Олександра та інших полонених було невідомим. Припускали, що рашисти утримують їх у Новій Каховці.