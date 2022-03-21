Рашисти взяли в полон міського голову Берислава та місцевого активіста - Херсонська ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Російські окупанти взяли в полон міського голову Берислава Олександра Шаповалова та ще одного місцевого активіста. Про це УНН повідомляє з посиланням на Херсонську ОДА.
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Наголошується, що викрадення міського голови відбулося у суботу, 19 березня, близько 11 години дня.
Вже три доби вони перебувають у полоні. Точне місце знаходження Олександра Миколайовича та інших полонених невідомі, скоріше за все вони перебувають у Новій Каховці де їх утримують рашисти, зазначають у відомстві.
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“Вчора Олександру Миколайовичу дозволили зателефонувати рідним та заспокоїти їх. Чоловік має проблеми із серцем, важко переніс захворювання на коронавірус. Рідні хвилюються за стан здоров’я Олександра Шаповалова”, - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на Херсонщині такі випадки непоодинокі. Щодня надходять повідомлення про захоплення і викрадення представників влади та активістів, громадських діячів зі всієї області.
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На Харківщині окупанти викрали Циркунівського сільського голову Миколу Сікаленка, повідомив голова Харквської ОДА Олег Синєгубов.