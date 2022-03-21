Рашисти взяли в плен городского голову Берислава и местного активиста - Херсонская ОГА

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КИЕВ. 21 марта. УНН. Русские оккупанты взяли в плен городского голову Берислава Александра Шаповалова и еще одного местного активиста. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Херсонскую ОГА.

Детали

Отмечается, что похищение городского головы состоялось в субботу, 19 марта, около 11 часов дня.

Уже трое суток они находятся в плену. Точное место нахождения Александра Николаевича и других пленных неизвестны, скорее всего они находятся в Новой Каховке где их удерживают рашисты, отмечают в ведомстве.

Цитата

“Вчера Александру Николаевичу разрешили позвонить родным и успокоить их. Мужчина имеет проблемы с сердцем, тяжело перенес заболевание на коронавирус. Родные волнуются за состояние здоровья Александра Шаповалова”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Херсонсой области такие случаи нередки. Ежедневно поступают сообщения о захвате и похищении представителей власти и активистов, общественных деятелей со всей области.

Добавим

В Харьковской области оккупанты похитили Циркуновского сельского голову Николая Сиколенко, сообщил глава Харьковской ОДА Олег Синегубов.

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