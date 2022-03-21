На Харківщині окупанти викрали Циркунівського сільського голову - голова ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. На Харківщині окупанти викрали Циркунівського сільського голову Миколу Сікаленка, повідомив голова Харквської ОДА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
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"Російські окупанти продовжують терор проти мирного населення України. Сьогодні викрали Циркунівського сільського голову Миколу Васильовича Сікаленка. Окупанти викрали Миколу Васильовича з власного будинку, за словами свідків, рушили в напрямку Липців", - повідомив він.
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Зі слів голови ОДА, спільно із правоохоронцями з’ясовують всі обставини та роблять все, аби знайти та повернути Миколу Сікаленка.
"Окупанти вже не вперше вдаються до викрадень та чинять тиск на мирне населення. Кілька днів тому росіяни викрали голову Великобурлуцької громади. На щастя, Віктора Терещенка вдалося звільнити з полону. Переконаний, ворогу нічого не вдасться і цього разу!" - зазначив Сигнєгубов.