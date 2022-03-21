В Харьковской области оккупанты похитили Циркуновского сельского голову - глава ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. В Харьковской области оккупанты похитили Циркуновского сельского голову Николая Сикаленко, сообщил глава Харьковской ОДА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.
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"Российские оккупанты продолжают террор против мирного населения Украины. Сегодня похитили Циркуновского сельского голову Николая Васильевича Сикаленко. Оккупанты похитили Николая Васильевича из собственного дома, по словам свидетелей, двинулись в направлении Липцов", - сообщил он.
Детали
По словам главы ОГА, совместно с правоохранителями выясняют все обстоятельства и делают все, чтобы найти и вернуть Николая Сикаленко.
"Оккупанты уже не впервые прибегают к похищениям и оказывают давление на мирное население. Несколько дней назад россияне похитили главу Великобурлукской громады. К счастью, Виктора Терещенко удалось освободить из плена. Убежден, врагу ничего не удастся и на этот раз!" - отметил Синегубов.