В Харьковской области оккупанты похитили Циркуновского сельского голову - глава ОГА

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"Российские оккупанты продолжают террор против мирного населения Украины. Сегодня похитили Циркуновского сельского голову Николая Васильевича Сикаленко. Оккупанты похитили Николая Васильевича из собственного дома, по словам свидетелей, двинулись в направлении Липцов", - сообщил он.

Детали

По словам главы ОГА, совместно с правоохранителями выясняют все обстоятельства и делают все, чтобы найти и вернуть Николая Сикаленко.

"Оккупанты уже не впервые прибегают к похищениям и оказывают давление на мирное население. Несколько дней назад россияне похитили главу Великобурлукской громады. К счастью, Виктора Терещенко удалось освободить из плена. Убежден, врагу ничего не удастся и на этот раз!" - отметил Синегубов.