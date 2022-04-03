Оккупанты отпустили из плена городского голову Берислава

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"Отпустили вчера вечером, сейчас нахожусь дома. Все нормально", - сказал Шаповалов.

Напомним

19 марта российские оккупанты взяли в плен городского голову Берислава Александра Шаповалова и еще одного местного активиста.

Точное местонахождение Александра и других пленных было неизвестным. Предполагали, что рашисты удерживают их в Новой Каховке.