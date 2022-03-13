Окупанти вбили військового капелана у Волновасі

Цитата

"З сумом дізналися, що у Волновасі російські загарбники вбили військового капелана, ігумена Платона (Моргунова)", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Ігумен Платон був пострижений у ченці у Свято-Феодосійському монастирі м. Києва, тривалий час служив у Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі.

Нагадаємо

Окупанти розстріляли журналістів New York Times в Ірпені.