Окупанти вбили військового капелана у Волновасі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. В окупованій Волновасі Донецької області російські загарбники вбили військового капелана, ігумена Православної Церкви України Платона (Моргунова). Про це повідомили в Православній Церкві України, передає УНН.
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"З сумом дізналися, що у Волновасі російські загарбники вбили військового капелана, ігумена Платона (Моргунова)", - йдеться у повідомленні.
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Ігумен Платон був пострижений у ченці у Свято-Феодосійському монастирі м. Києва, тривалий час служив у Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі.
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