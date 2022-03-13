Оккупанты убили военного капеллана в Волновахе
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. В оккупированной Волновахе Донецкой области российские захватчики убили военного капеллана, игумена Православной Церкви Украины Платона (Моргунова). Об этом сообщили в Православной Церкви Украины, передает УНН.
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"С грустью узнали, что в Волновахе российские захватчики убили военного капеллана, игумена Платона (Моргунова)", - говорится в сообщении.
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Игумен Платон был пострижен в монахи в Свято-Феодосиевском монастыре г. Киева, долгое время служил в Свято-Михайловском Златоверхом монастыре.
Напомним
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