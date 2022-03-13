Оккупанты убили военного капеллана в Волновахе

Цитата

"С грустью узнали, что в Волновахе российские захватчики убили военного капеллана, игумена Платона (Моргунова)", - говорится в сообщении.

Дополнение

Игумен Платон был пострижен в монахи в Свято-Феодосиевском монастыре г. Киева, долгое время служил в Свято-Михайловском Златоверхом монастыре.

Напомним

Оккупанты расстреляли журналистов New York Times в Ирпене.