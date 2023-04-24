Окупанти ще тричі обстріляли прикордоння Сумщини та Чернігівщини
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Російські окупанти ще тричі обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської області. Про це повідомляє ОК Північ, передає УНН.
Цитата
«Станом на 20:00 російські війська ще тричі обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської області», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що з 14:40-15:20 було зафіксовано 15 приходів, ймовірно з міномету 82 мм, в районі н.п. Нововасилівка. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.
«З 16:41 до 18:00 зафіксовано 22 приходи, ймовірно зі ствольної артилерії, в районі н.п. Грем'яч. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила», - зазначається в повідомленні.
Окрім того, з 18:05 до 18:10 зафіксовано 3 приходи, ймовірно з міномету 120 мм, в район н.п. Клюси. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що окупанти двічі обстріляли прикордоння Сумської області зі ствольної артилерії. В результаті обстрілу загорівся житловий будинок.