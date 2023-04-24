Оккупанты еще трижды обстреляли приграничья Сумщины и Черниговщины
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Российские оккупанты еще трижды обстреляли приграничье Сумской и Черниговской области. Об этом сообщает ОК Север, передает УНН.
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"По состоянию на 20:00 российские войска еще трижды обстреляли приграничье Сумской и Черниговской области", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что с 14.40-15.20 было зафиксировано 15 приходов, вероятно из миномета 82 мм, в районе н.п. Нововасиловка. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.
«С 16:41 до 18:00 зафиксировано 22 прихода, вероятно из ствольной артиллерии, в районе н.п. Гремяч. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала», - отмечается в сообщении.
Кроме того, с 18:05 до 18:10 зафиксировано 3 прихода, вероятно, из миномета 120 мм, в район н.п. Клюсы. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.
Дополнение
Ранее сообщалось, что оккупанты дважды обстреляли пограничье Сумской области из ствольной артиллерии. В результате обстрела загорелся жилой дом.