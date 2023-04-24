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Оккупанты еще трижды обстреляли приграничья Сумщины и Черниговщины

Оккупанты еще трижды обстреляли приграничья Сумщины и Черниговщины

Киев • УНН

 • 266634 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Российские оккупанты еще трижды обстреляли приграничье Сумской и Черниговской области. Об этом сообщает ОК Север, передает УНН.

Цитата

"По состоянию на 20:00 российские войска еще трижды обстреляли приграничье Сумской и Черниговской области", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что с 14.40-15.20 было зафиксировано 15 приходов, вероятно из миномета 82 мм, в районе н.п. Нововасиловка. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

«С 16:41 до 18:00 зафиксировано 22 прихода, вероятно из ствольной артиллерии, в районе н.п. Гремяч. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала», - отмечается в сообщении.

Кроме того, с 18:05 до 18:10 зафиксировано 3 прихода, вероятно, из миномета 120 мм, в район н.п. Клюсы. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

Дополнение

Ранее сообщалось, что оккупанты дважды обстреляли пограничье Сумской области из ствольной артиллерии. В результате обстрела загорелся жилой дом.

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