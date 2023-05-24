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Окупанти протягом доби завдали 17 авіаційних ударів по Україні – Генштаб

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 травня. УНН. Протягом доби російські окупанти завдали 17 авіаційних ударів та близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по Україні. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

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«Протягом доби противник завдав 17 авіаційних ударів, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах.

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Також Генштаб повідомляє про ситуацію на інших напрямках:

• На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Янжулівка Чернігівської області; Бунякине, Шпиль, Олексіївка Сумської області, а також Уди, Ветеринарне, Липці, Зелене, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Бударки, Землянки на Харківщині.

• На Шахтарському напрямку ворог здійснив обстріли населених пунктів Водяне, Вугледар та Велика Новосілка.

• На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Здійснив обстріли населених пунктів Времівка, Новосілка Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Новоселівка, Омельник, Білогір'я, Мала Токмачка, Кам’янське Запорізької області; Велетенське Херсонської області та місто Херсон.

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