Оккупанты в течение суток нанесли 17 авиационных ударов по Украине - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. В течение суток российские оккупанты нанесли 17 авиационных ударов и около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по Украине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
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«В течение суток противник нанес 17 авиационных ударов, совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам», - говорится в сообщении.
Сообщается, на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил республики беларусь продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах.
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Также Генштаб сообщает о ситуации на других направлениях:
• На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. В течение суток совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Янжуловка Черниговской области; Бунякино, Шпиль, Алексеевка Сумской области, а также Уды, Ветеринарное, Липцы, Зеленое, Огирцево, Гатище, Волчанск, Бударки, Землянки на Харьковщине.
• На Шахтерском направлении враг совершил обстрелы населенных пунктов Водяное, Угледар и Великая Новоселка.
• На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Осуществил обстрелы населенных пунктов Времовка, Новоселка Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Новоселовка, Омельник, Белогорье, Малая Токмачка, Каменское Запорожской области; Велетенское Херсонской области и город Херсон.