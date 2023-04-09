Окупанти просунулися в Бахмуті та контролюють близько 75% міста - експерт BILD
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Військовий експерт Bild Юліан Репке стверджує, що російські окупанти просунулися далі всередині Бахмута і тепер контролюють близько 75% міста, передає УНН.
Цитата
«Візуальне підтвердження того, що російські сили вторгнення просунулися далі всередині Бахмута і тепер контролюють близько 75% міста. Моя карта повністю заснована на геолокації і не включає сьогоднішню заяву Вагнера про те, що вони захопили стадіон «Металург», - підписав Репке фото.
Крім того, він повідомив, що є візуальні докази того, що Україна не змогла утримати залізничні шляхи з півночі на південь, а війська росіян захопили там нові житлові райони на північному заході міста.
«З цієї точки зору захищати центральний вокзал безглуздо», - написав Рєпке у Twitter.
Доповнення
8 квітня повідомлялося, що ворог намагався наступати і взяти під контроль Бахмут. Як повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, до боїв за Бахмут ворог залучає найпрофесійніші свої підрозділи.