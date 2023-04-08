Не только вагнеровцы, но и спецназовцы и десантники: к боям за Бахмут враг привлекает самые профессиональные подразделения
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Враг пытается наступать и взять под контроль Бахмут. Как сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, к боям за Бахмут враг привлекает самые профессиональные свои подразделения, передает УНН.
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"... враг пытается наступать и на Бахмутском направлении и взять под контроль Бахмут. Продолжаются бои.
К боям за Бахмут враг привлекает самые профессиональные свои подразделения. Это не только вагнеровцы, но и спецназовцы и десантно-штурмовые отряды. Вместе с тем, они несут значительные потери", - написала Маляр.
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По ее словам, в Бахмуте враг проявляет высокую интенсивность действий. Применяет максимум усилий.
"Это требует соответствующих оборонительных мер с нашей стороны и оперативных решений. Сейчас ситуация контролируется. Командование постоянно работает в зоне боевых действий. Штабы работают круглосуточно. Решения по ситуации принимаются 24/7", - резюмировала Маляр.
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