Не только вагнеровцы, но и спецназовцы и десантники: к боям за Бахмут враг привлекает самые профессиональные подразделения

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"... враг пытается наступать и на Бахмутском направлении и взять под контроль Бахмут. Продолжаются бои.

К боям за Бахмут враг привлекает самые профессиональные свои подразделения. Это не только вагнеровцы, но и спецназовцы и десантно-штурмовые отряды. Вместе с тем, они несут значительные потери", - написала Маляр.

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По ее словам, в Бахмуте враг проявляет высокую интенсивность действий. Применяет максимум усилий.

"Это требует соответствующих оборонительных мер с нашей стороны и оперативных решений. Сейчас ситуация контролируется. Командование постоянно работает в зоне боевых действий. Штабы работают круглосуточно. Решения по ситуации принимаются 24/7", - резюмировала Маляр.

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