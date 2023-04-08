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Українські військові відбили понад 35 атак окупантів на чотирьох напрямках - Генштаб

Українські військові відбили понад 35 атак окупантів на чотирьох напрямках - Генштаб

Київ • УНН

 • 785285 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. Українські військові відбили понад 35 атак противника на чотирьох напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Цитата

"Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - відбито більш як 35 атак противника", - йдеться у зведенні.

Додамо

За даними Генштабу, протягом доби противник завдав 2 ракетних та 34 авіаційних ударів, здійснив понад 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 177 680 осіб, 3636 танків та сотень одиниць військової техніки.

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