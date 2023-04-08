Українські військові відбили понад 35 атак окупантів на чотирьох напрямках - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Українські військові відбили понад 35 атак противника на чотирьох напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.
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"Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - відбито більш як 35 атак противника", - йдеться у зведенні.
Додамо
За даними Генштабу, протягом доби противник завдав 2 ракетних та 34 авіаційних ударів, здійснив понад 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 177 680 осіб, 3636 танків та сотень одиниць військової техніки.