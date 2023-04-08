Украинские военные отбили более 35 атак оккупантов на четырех направлениях - Генштаб

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"Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - отражено более 35 атак противника", - говорится в сводке.

Добавим

По данным Генштаба, в течение суток противник нанес 2 ракетных и 34 авиационных ударов, совершил более 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов и в дальнейшем остается высокой по всей территории Украины.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 177 680 человек, 3636 танков и сотен единиц военной техники.