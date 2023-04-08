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Украинские военные отбили более 35 атак оккупантов на четырех направлениях - Генштаб

Киев • УНН

 • 785283 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Украинские военные отбили более 35 атак противника на четырех направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Цитата

"Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - отражено более 35 атак противника", - говорится в сводке.

Добавим

По данным Генштаба, в течение суток противник нанес 2 ракетных и 34 авиационных ударов, совершил более 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов и в дальнейшем остается высокой по всей территории Украины.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 177 680 человек, 3636 танков и сотен единиц военной техники.

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