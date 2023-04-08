Не лише вагнерівці, а й спецпризначенці та десантники: у боях за Бахмут ворог залучає найпрофесійніші підрозділи
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Ворог намагається наступати і взяти під контроль Бахмут. Як повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр, у боях за Бахмут ворог залучає найпрофесійніші свої підрозділи, передає УНН.
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"... ворог намагається наступати і на Бахмутському напрямку та взяти під контроль Бахмут. Тривають бої.
У боях за Бахмут ворог залучає найпрофесійніші свої підрозділи. Це не лише Вагнерівці, а й спецпризначенці та десантно-штурмові загони. Разом з тим, вони несуть значні втрати", - написала Маляр.
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За її словами, у Бахмуті ворог проявляє високу інтенсивність дій. Застосовує максимум зусиль.
"Це потребує відповідних оборонних заходів з нашого боку та оперативних рішень. Наразі ситуація контрольована. Командування постійно працює в зоні бойових дій. Штаби працюють цілодобово. Рішення по ситуації приймаються 24/7", - резюмувала Маляр.
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