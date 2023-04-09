Оккупанты продвинулись в Бахмуте и контролируют около 75% города - эксперт BILD
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Военный эксперт Bild Юлиан Репке утверждает, что российские оккупанты продвинулись дальше внутри Бахмута и теперь контролируют около 75% города, передает УНН.
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«Визуальное подтверждение того, что российские силы вторжения продвинулись дальше внутри Бахмута и теперь контролируют около 75% города. Моя карта полностью основана на геолокации и не включает сегодняшнее заявление Вагнера о том, что они захватили стадион «Металлург», - подписал Репке фото.
Кроме того, он сообщил, что есть визуальные доказательства того, что Украина не смогла удержать железнодорожные пути с севера на юг, а войска русских захватили там новые жилые районы на северо-западе города.
«С этой точки зрения защищать центральный вокзал бессмысленно», - написал Репке в Twitter.
Дополнение
8 апреля сообщалось, что враг пытался наступать и взять под контроль Бахмут. Как сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, к боям за Бахмут враг привлекает самые профессиональные свои подразделения.