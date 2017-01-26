Окупанти продовжили обстріли наших позицій на всіх напрямках - штаб АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. За минулу добу російські окупанти продовжили обстріли укроїнських позицій в зоні АТО на всіх напрямках, передає УНН з посиланням на прес-службу штабу АТО.
На Маріупольському — зі 122 міліметрової артилерії, 120 та 82 міліметрових мінометів вели вогонь по Красногорівці, Мар’їнці, Жовтому, Березовому, Водяному та Широкиному. Використовуючи реактивні системи Град-“П” обстріляли населений пункт Красногорівка. З гранатометів та стрілецької зброї обстріляли Мар’їнку, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Широкине, Новотроїцьке. По Новотроїцькому та Мар’їнці вогонь вів снайпер, а по Широкиному — БМП противника.
На Луганському напрямку зі 120 та 82 міліметрових мінометів бойовики обстріляли Троїцьке та Новозванівку, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — Оріхове, Жовте та Новозванівку.
На Донецькому напрямку — зі 120 та 82 міліметрових мінометів стріляли по Авдіївці, Зайцевому та Троїцькому. Луганське, Зайцеве та Авдіївка були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
За минулу добу зафіксовано 48 обстрілів. Одного нашого військового поранено та двох травмовано.