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Окупанти продовжили обстріли наших позицій на всіх напрямках - штаб АТО

Окупанти продовжили обстріли наших позицій на всіх напрямках - штаб АТО

Київ • УНН

 • 6959 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. За минулу добу російські окупанти продовжили обстріли укроїнських позицій  в зоні АТО на всіх напрямках, передає УНН з посиланням на прес-службу штабу АТО.

На Маріупольському — зі 122 міліметрової артилерії, 120 та 82 міліметрових мінометів вели вогонь по Красногорівці, Мар’їнці, Жовтому, Березовому, Водяному та Широкиному. Використовуючи реактивні системи Град-“П” обстріляли населений пункт Красногорівка. З гранатометів та стрілецької зброї обстріляли Мар’їнку, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Широкине, Новотроїцьке. По Новотроїцькому та Мар’їнці вогонь вів снайпер, а по Широкиному — БМП противника.

На Луганському напрямку зі 120 та 82 міліметрових мінометів бойовики обстріляли Троїцьке та Новозванівку, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — Оріхове, Жовте та Новозванівку.

На Донецькому напрямку — зі 120 та 82 міліметрових мінометів стріляли по Авдіївці, Зайцевому та Троїцькому. Луганське, Зайцеве та Авдіївка були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

За минулу добу зафіксовано 48 обстрілів. Одного нашого військового поранено та двох травмовано.

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