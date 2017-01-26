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Оккупанты продолжили обстрелы наших позиций на всех направлениях - штаб АТО

Киев • УНН

 • 6958 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. За минувшие сутки российские оккупанты продолжили обстрелы украинских позиций в зоне АТО во всех направлениях, передает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба АТО.

На Мариупольском - с 122 миллиметровой артиллерии, 120 и 82 миллиметровых минометов вели огонь по Красногоровке, Марьинке, Желтому, Березовой, Водяному и Широкино. Используя реактивные системы Град- "П" обстреляли населенный пункт Красногоровка. С гранатометов и стрелкового оружия обстреляли Марьинку, Павлополь, Гнутово, Водяное, Широкино, Новотроицкое. По Новотроицком и Марьинке огонь вел снайпер, а по Широкино - БМП противника.

На Луганском направлении с 120 и 82 миллиметровых минометов боевики обстреляли Троицкое и Новозвановку, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Орехово, Желтое и Новозвановку.

На Донецком направлении - из 120 и 82 миллиметровых минометов стреляли по Авдеевке, Зайцевому и Троицкому. Луганское, Зайцево и Авдеевка были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

За минувшие сутки зафиксировано 48 обстрелов. Одного нашего военного ранено и двое травмированы.

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