Окупанти прибрали один ракетний корабель з Чорного моря, загроза удару 28 ракетами залишається
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Російські окупанти зменшили в Чорному морі свою присутність на 1 ракетний корабель, зараз їх – 2. Загроза удару 28 крилатими ракетами залишається. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь", передає УНН.
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“В Чорному морі корабельне угруповання зменшилось на 1 ракетний корабель постійної присутності, зараз їх — 2, підводних човнів, як і ВДК по 3. Загроза удару 28 крилатими ракетами залишається”, — йдеться в повідомленні.
Доповнення
18 червня повідомлялося, що російські окупанти у Чорному морі мають у готовності до застосування ️20 крилатих ракет типу “Калібр”.