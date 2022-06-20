Оккупанты убрали один ракетный корабль с Черного моря, угроза удара 28 ракетами остается
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Российские оккупанты уменьшили в Черном море свое присутствие на 1 ракетный корабль, сейчас их – 2. Угроза удара 28 крылатыми ракетами остается. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг", передает УНН.
Цитата
“В Черном море корабельная группировка уменьшилась на 1 ракетный корабль постоянного присутствия, сейчас их — 2, подводных лодок, как и ВДК по 3. Угроза удара 28 крылатыми ракетами остается”, — говорится в сообщении.
Дополнение
18 июня сообщалось, что российские оккупанты в Черном море имеют в готовности к применению ️20 крылатых ракет типа “Калибр”.