Окупанти повністю знищили аеропорт у Василькові - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Через ракетні удари російський окупантів по Василькову в Київській області знищено аеропорт. Про це повідомила мер міста Наталія Баласинович у відеозверненні, передає кореспондент УНН.
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"Сьогодні близько 7:00 ворожі сили обстріляли місто Васильків, вісім ракет влучили, обстріляли аеропорт. Внаслідок завданих ракетних ударів аеропорт повністю знищено, знищено льотну смугу, здетонував склад із боєприпасами, й вони досі детонують... Знищено склад із паливо-мастильними матеріалами, повністю ліквідовано здатність нашого аеропорту”, - розповіла Баласинович.
Доповнення
У Василькові під Києвом внаслідок авіаудару, який завдали російські окупанти, знову загорілася нафтобаза. Раніше вона горіла 27 лютого через ворожий обстріл балістичними ракетами.