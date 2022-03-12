Окупанти повністю знищили аеропорт у Василькові - мер

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"Сьогодні близько 7:00 ворожі сили обстріляли місто Васильків, вісім ракет влучили, обстріляли аеропорт. Внаслідок завданих ракетних ударів аеропорт повністю знищено, знищено льотну смугу, здетонував склад із боєприпасами, й вони досі детонують... Знищено склад із паливо-мастильними матеріалами, повністю ліквідовано здатність нашого аеропорту”, - розповіла Баласинович.

Доповнення

У Василькові під Києвом внаслідок авіаудару, який завдали російські окупанти, знову загорілася нафтобаза. Раніше вона горіла 27 лютого через ворожий обстріл балістичними ракетами.